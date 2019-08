Erbacce alte in viale Japigia: "Blatte, zanzare e topi sono ospiti fissi"

Erbacce alte nelle aiuole lungo viale Japigia e "blatte, zanzare e topi" come "ospiti fissi". La segnalazione arriva dalla zona del mercato di via Pitagora. A segnalare la situazione sono i residenti delle case ex Arca della zona, che tornano a sottolineare i disagi legati alla presenza del mercato, come sporcizia e cattivi odori. "Multiservizi, Amiu, settore giardini, assessori, dove siete?", si chiedono i residenti sollecitando i necessari interventi di manutenzione.