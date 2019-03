Recinzioni divelte, erba alta e rifiuti: il giardino dell'ex scuola Duse abbandonato nel degrado

“Il progetto di riqualificazione dell’area prevedeva la realizzazione di un centro sociale destinato alla comunità, ma ad oggi, a distanza di molti anni, tutto tace nell’assoluta incuranza da parte dell’amministrazione comunale che sembra occuparsi solo e soltanto della riqualificazione del lungomare”. Al centro della denuncia presentata dal presidente dell'associazione Sos Città, l'area tra strada San Girolamo e via Costa, nel quartiere di San Girolamo.

Attraverso il presidente Danilo Cancellaro, già coordinatore di Forza Italia giovani, l'associazione denuncia l'abbandono dell'area, lasciata nel degrado da anni, pubblicando anche alcuni scatti che mostrano il terribile stato dell'area. "Gli ultimi aggiornamenti sull’area risalgono al lontano 2015 - spiega - quando, su nostra stessa denuncia, furono rimossi gli accumuli di amianto lasciati a marcire sul terreno. Qualcosa è stata fatta, ma non si hanno certezze circa l’effettiva bonifica dell’area dal momento in cui ancora oggi sono visibili dei grossi sacchi neri. La preoccupazione che ancora oggi possano esserci accumuli di amianto preoccupa di molto i cittadini residenti".

A questo, come ricorda il vicepresidente dell'associazione, Dino Tartarino, si aggiungono erba incolta, rifiuti, sporcizia e la recinzione divelta. "Ci chiediamo quindi e chiediamo al sindaco Antonio Decaro - concludono - quali siano effettivamente le intenzioni dell’amministrazione comunale e gli interventi programmati in merito e quando effettivamente si potrà mettere fine a questa vicenda che va avanti da molti anni e che preoccupa i cittadini sia per quanto riguarda la tutela della loro salute sia la necessaria riqualificazione di quel tratto stradale che si trova in un punto cruciale del quartiere, proprio perché san Girolamo non è soltanto il waterfront".

Gallery