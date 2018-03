Il materasso dell'estramurale Capruzzi, i residenti: "Per strada da tre settimane. Non siamo zona periferica"

Un materasso da circa "3 settimane" buttato per strada, in bella mostra sull'estramurale Capruzzi accanto a un bidone della spazzatura. La segnalazione arriva da alcuni residenti della zona che, esasperati, hanno scritto sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. Il materasso viene infatti spesso notato dai passanti: "E' possibile che nessun vigile, operatore ecologico o autista del camion della nettezza urbana abbia fatto la segnalazione? Non siamo in una via periferica" commenta esasperato il residente, chiedendo di rimuovere il rifiuto al più presto.