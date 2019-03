Mercato Maab, la consigliera Melini "Struttura abbandonata. Riapriamola e trasferiamo gli operatori del Moi"

"Chiedo che il Maab, il Mercato Agro Alimentare Barese, dove questa mattina ho effettuato un ennesimo sopralluogo, apra al più presto e ospiti anche tutti gli operatori del Moi, il mercato ortofrutticolo di via Caracciolo, oggi in stato di abbandono". È la consigliera di opposizione e candidata sindaco alle Amministrative di Bari, Irma Melini, a chiedere una struttura mercatale all'ingrosso unica che serva l’Area Metropolitana e che sia concorrenziale con le strutture di Molfetta e Polignano.

La questione Maab e Moi

La Melini ha poi precisato la situazione delle due strutture mercatali in città. "Tanta pubblicità da parte dell’Assessore Palone per i varchi automatizzati per accedere al MOI - spiega in una nota - da me chiesti già nel lontano 2015, e silenzio assoluto invece sulla mancata manutenzione che il Comune di Bari, in quanto proprietario, avrebbe dovuto fare, come previsto dal regolamento del MOI, per garantire la fruibilità della struttura attraverso nuovi investimenti".

La consigliera ha poi denunciato lo stato di abbandono della struttura a Mungivacca, inaugurata oltre dieci anni fa e mai aperta, in attesa di un atto del Comune di Bari che deve acquisire le aree per la viabilità "e permettere ad Acquedotto Pugliese di intervenire così da rendere finalmente agibili i locali" spiega.

"Investimenti da completare"

La richiesta della consigliera è di completare "gli investimenti fino ad oggi fatti con i soldi dei baresi e degli operatori economici baresi. Il mercato di Mungivacca presenta ancora quattro ettari edificabili, oltre l’opera finanziata dall’Unione Europea che deve essere messa in piedi con urgenza, anche per non incorrere nelle sanzioni per il errato utilizzo dei fondi comunitari". L'idea sarebbe quindi quella di trasferire le imprese del Mercato ortofrutticolo nella struttura a Mungivacca con un programma definito: