Prima le feste di laurea, poi bottiglie e rifiuti per terra in piazza Battisti. Retake Bari: "Degrado nonostante i bidoni"

Cestini stracolmi di carte e vassoi, bottiglie di spumante buttate per terra e rifiuti un po' ovunque: in piazza Cesare Battisti gli incivili non perdono l'abitudine di festeggiare nel modo più maleducato possibile. A segnalare l'episodio è Retake Bari sulla propria pagina Facebook. Una pessima usanza nonostante vi siano ancora i bidoni dove gettare i rifiuti poiché il Murattiano non è ancora stato raggiunto dal porta a porta.

"Ve li immaginate i baresi costretti a riportarsi a casa i rifiuti dei loro gozzovigli come normalmente fanno i giapponesi?" scrive l'associazione facendo un paragone con il senso civico nipponico al termine di un evento, ricordando un po' ciò che è accaduto ai recenti Mondiali di calcio in Russia quando la squadra asiatica, al termine dei loro incontri, lasciava lo spogliatoio completamente pulito. "Fare i bacchettoni non ci piace - scrive ancora l'associazione - però sapere che i bambini vedranno questo scempio proprio lí dove abbiamo fatto un mese fa le olimpiadi della civiltà fa tristezza".