Rifiuti e degrado quotidiano, piazza Umberto attende il recupero. Il Comitato: "I fatti stanno a zero"

"Purtroppo i fatti stanno a zero ed è sempre peggio": è il commento amaro del Comitato di Piazza Umberto che, su Facebook, ha postato numero foto dello stato del giardino, nel pieno centro di Bari, in attesa di una vera e propria riqualificazione. Tra le aiuole si scorgono cartoni, bottiglie e rifiuti mentre la palazzina ex Goccia del Latte, a due anni dal restauro "resta ancora senza soluzioni e abbandonata dall'incuria, sporca, ammaccata e senza manutenzione". Per gli attivisti l'amministrazione cittadina "fa finta di confondersi tra restauro e riqualificazione di una piazza storica, la più importante della città, tanto che la progettista della via Sparano fa ricorso al TAR e rivendica il diritto a riqualificare piazza Umberto, nonostante i cittadini, con il Comitato, avessero chiesto il restauro e lo stralcio della stessa, dal progetto Salimei".