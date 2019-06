Bottiglie di birra frantumate e cartoni per strada, scempio al Libertà. I cittadini: "Ribelliamoci all'inciviltà"

Due cartoni con quello che restava di alcune bottiglie di birra, completamente frantumate, a pochi passi da un'auto parcheggiata: è lo spettacolo apparso ad alcuni residenti del quartiere Libertà di Bari. La segnalazione è finita sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro: "Il quartiere Libertà - si sfoga la cittadina - è diventato fogna a cielo aperto e siccome io ratto non mi ci sento, pretendo ordine, controlli e civiltà. Diamoci una mano noi cittadini in primis, cercando di bloccare sul nascere questi gesti, senza avere paura di nessuno, perché se siamo in tanti a ribellarci, qualcosa deve cambiare per forza".