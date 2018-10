Cartoni, materassi e una vasca da bagno per strada: discarica tra le case di San Marcello

Vasca da bagno, cartoni e tanto altro ancora: una vera e propria discarica tra le strade delle case popolari in zona San Marcello, a due passi dal Campus universitario nel cuore del quartiere San Pasquale di Bari. A denunciare lo stato dei luoghi è l'associazione Sos Città che ha effettuato un sopralluogo nell'area: "Alle condizioni di scarso igiene dell'ambiente - affermano - si aggiungono inoltre le pietose condizioni del manto stradale, pieno di buche e di avvallamenti, e dei marciapiedi, vere e proprie montagne rosse da percorrere tra radici degli alberi e mattonelle mancanti" - prosegue Sos Città - "Qui la pubblica amministrazione è completamente assente. Non è giusto far vivere in simili condizioni di degrado i cittadini. Pertanto chiediamo all'Amiu un immediato intervento di pulizia, e al sindaco Antonio Decaro, di concerto con l'Arca Puglia, un vero e proprio intervento di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi al fine di restituire dignità" alla zona.