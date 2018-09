"Verde incolto e sterpaglie" nel giardino della scuola Fraccacreta a Palese, la segnalazione di Picaro

"Sterpaglie e verde incolto" nelle aree di villa Durante a Palese che ospitano le classi della scuola primaria 'Fraccacreta': è quanto avrebbe ravvisato, nel corso di sopralluogo, il consigliere comunale Michele Picaro (Forza Italia), a pochi giorni dall'inizio delle lezioni. L'esponente d'opposizione segnalerà l'accaduto all'amministrazione comunale: "Trasmetterò con urgenza - spiega - all'assessore competente, una missiva per chiedere se tutte le aree a verde presenti all’interno delle scuole, siano state oggetto degli opportuni interventi di diserbo e bonifica. In tal senso, auspico che chi ha la responsabilità politica di garantire dei luoghi salubri e ben curati, si attivi al più presto per garantire ai nostri piccoli cittadini dei luoghi salubri e puliti" conclude Picaro.