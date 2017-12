Piazza Umberto sintonizzata sul canale del degrado: nel giardino spunta una tv

Fine anno occasione per liberarsi del 'vecchio'? Qualcuno ha preso sul serio il detto: in piazza Umberto, pieno centro murattiano, c'è chi ha gettato un televisore con tanto di mobile nel giardino che in questi giorni ospita anche il villaggio di Babbo Natale. La segnalazione è finita sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro: "Su quale canale accendiamo la tv? - scrive un cittadino esasperato - Altro che differenziata... i baresi incivili sono incredibili".