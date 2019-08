Radici distruggono marciapiede a Poggiofranco, i residenti: "Necessario intervenire al più presto"

Radici affiorano dal marciapiede, alzando mattonelle e creando grossi problemi per i pedoni: accade in via Generale Bellomo, nel quartiere Poggiofranco di Bari, non lontano da strutture sanitarie e sedi universitarie. A segnalarlo, sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, alcuni cittadini: "Purtroppo - spiega una residente - anni fa qualcuno che non sapeva dove mettere l’unico albero rimasto, decise di piantarlo lì, senza rendersi conto che con il tempo sarebbe diventato troppo piccolo il marciapiede". Lo stato della passeggiata, infatti, è decisamente precario.