Asfalto 'groviera' ed erbacce nelle aree ex Arca, i residenti esasperati. il Comune: "Un piano per riqualificare l'intera zona"

Buche, asfalto da rifare, erbacce ai lati dei marciapiedi: in via Capitano Romolo Ferorelli, nella zona delle ex case Arca di Japigia, i residenti chiedono interventi per ripristinare decoro e una viabilità più sicura. Un video postato sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro ha mostrato lo stato della strada, simile a una groviera, non certo un toccasana per le auto della zona: "Paghiamo le tasse come gli altri cittadini ma siamo abbandonati dalle istituzioni" si lamenta un abitante dell'area che, in futuro, secondo i piani dell'Amministrazione cittadina, potrebbe essere riqualificata.

Galasso: "In futuro viabilità più dedicata ai residenti"

Il passaggio delle aree al Comune, infatti, consentirà di pianificare un restyling completo, da concepire e progettare: "Al momento - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - abbiamo avviato interventi di manutenzione ordinaria, potatura e sfalcio dell'erba. E' nostra intenzione effettuare una riqualificazione completa delle aree, individuando una collocazione precisa dei posti auto, in numero uguale rispetto alle esigenze dei residenti. L'obiettivo è quello di creare una viabilità molto locale, non appetibile al traffico passante ma di utilizzo quasi esclusivo dei residenti, in modo da migliorare le condizioni della zona. Un eventuale piano in tal senso, magari, - conclude l'assessore - potrebbe essere candidato a qualche bando di settore, per ottenere finanziamenti".