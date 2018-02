"Carenza di personale", delegazione municipale chiusa per tre giorni: proteste a Carbonara

"Causa carenza personale nei giorni 7/8/9 c.m. questa delegazione rimarrà chiusa. I servizi saranno garantiti presso la sede centrale e altri uffici periferici". E' quanto si legge nel messaggio affisso da questa mattina all'ingresso degli uffici della delegazione municipale di Carbonara, in via Ospedale Di Venere.

La foto del cartello, rimbalzata sui gruppi social di quartiere e postata anche sulla pagina Fb del sindaco Decaro, ha suscitato le proteste dei cittadini, che hanno espresso malcontento per il disservizio, in quartiere "ormai dimenticato" dall'amministrazione centrale.

Commenti sono arrivati anche da esponenti politici dell'opposizione. "In attesa della sostituzione dell'amministrativo qualificato, l'amministrazione centrale anziché rispondere alle mie interrogazioni sui tempi del cambio scambio, chiude anche la delegazione di Carbonara... nel silenzio assenso di un gruppo di Consiglieri di Maggioranza che forse sono distratti da ben altro", attacca Michele Paloscia, consigliere FI del IV Municipio.

"Decentramento fallito, regolamento violato - commenta in una nota Irma Melini (ScelgoBari) - Peccato che nessuno fra Assessori e Sindaco, in quattro anni, abbia avuto il coraggio e abbia sentito il dovere di venire in Aula Dalfino a relazionare sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo così come peraltro imposto dal Regolamento comunale. E pensare che ogni giorno c’è anche una Commissione, presieduta dal Collega Muolo, che si riunisce su questo tema. Questo manifesto a Carbonara è vissuto come se fosse un necrologio, speriamo che serva almeno a ricordare ai baresi che presto questa Amministrazione finirà".