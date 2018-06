Aumenta il personale del Policlinico e del Giovanni XXIII: "Assunti 132 operatori socio sanitari a tempo indeterminato"

Nuove assunzioni di operatori socio sanitari - con contratto di sanità pubblica - per gli ospedali baresi. Saranno 132 gli oss assunti a tempo indeterminato su delibera commissario straordinario del Policlinico di Bari, Giancarlo Ruscitti. Una boccata d'ossigeno per il comparto sanitario barese, che con mobilità regionale ed interregionale ha istituito 119 posti di operatori, di cui 98 per il Policlinico di Bari e 21 per l’ospedale Giovanni XXII.

Posti creati per sopperire alla necessità di avere a disposizione le specifiche figure professionali di supporto al personale infermieristico, alle Unità Operative con elevata intensità assistenziale e in quelle del sistema emergenza/urgenza. Salgono così a 266 gli operatori a disposizione del Policlinico e a 31 quelli per il Pediatrico, senza richiedere nessun nuovo capitolo di spesa per la sanità barese, visto che si tratta di modifiche dei posti della dotazione organica riguardante lo stesso accorpamento di personale.

"Si tratta – ricorda il commissario straordinario Ruscitti – di ridefinire e potenziare la dotazione organica delle due aziende secondo la strategia che la direzione generale e sanitaria stanno applicando per garantire un elevato supporto assistenziale alle unità operative che richiedono un numero ampio di operatori come le terapie intensive e sub intensive, i centri trapianti e nelle degenze. Per questo abbiamo istituito altri 119 posti di OSS ossia di personale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza del paziente"