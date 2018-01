Soldi in cambio del suo silenzio sulla presunta truffa: agli arresti un poliziotto barese

Avrebbe chiesto somme di denaro a persone che alloggiano abusivamente in immobili del Comune di Foggia in cambio del suo silenzio. È stato così arrestato per concussione e messo ai domiciliari un ispettore di polizia 47enne di Bari, Domenico Tateo, in servizio presso la Squadra Volanti della Questura di Foggia.

L'uomo è stato ammanettato dagli agenti della Squadra mobile sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica. A scoprire le presunte malefatte del barese sono stati i militari dela Guardia di Finanza di Lucera, che hanno curato le indagini insieme alla Squadra mobile di Foggia.