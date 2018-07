In partenza con il denaro non dichiarato in valigia: beccati undici viaggiatori

In partenza per il Paese di origine, o in arrivo in Italia dall'estero, con il denaro non dichiarato in valigia. Sono in tutto undici i viaggiatori scoperti nelle ultime due settimane durante i controlli messi in atto dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane e Monopoli (ADM) di Bari in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza.

Gli undici tentativi di illecita esportazione hanno riguardato cittadini di varie nazionalità (albanese, romena, italiana, polacca, tunisina e cinese), quasi tutti in partenza per il Paese di origine, mentre due tentativi di illecita importazione hanno riguardato un cittadino cinese in arrivo dal Belgio e un cittadino italiano in arrivo da Hong Kong. Tutti i trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’oblazione immediata secondo la normativa vigente.