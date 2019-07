Ubriaco infastidisce i passanti e impedisce l'accesso all'autobus: denunciato 19enne

È stato denunciato in stato di libertà in piazza Moro un 19enne gambiano, già noto alle Forze dell'Ordine, per il reato di interruzione di pubblico servizio. L'uomo è stato fermato alcuni giorni fa dai militari della Stazione di Bari Carrassi - unitamente a quelli dell’XI° RGT Puglia - mentre ubriaco iniziava prima a dare fastidio ai passanti per strada, poi si è sdraiato all'interno di un autobus Amtab, occupando il corridoio d'accesso e impedendo ai passeggeri di uscire o entrare dal mezzo.

Subito è intervenuta la pattuglia - in servizio per l'operazione 'Strade sicure' - che ha fatto scendere il 19enne dall'autobus per condurlo in Caserma per gli adempimenti di rito.