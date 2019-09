Tentano di introdursi in una scuola del Riminese per rubare, denunciati due baresi

Denuncia per tentato furto nel Riminese per due giovani residenti della provincia barese. Si tratta di un 37enne e un 22enne, scoperti nella notte del 25 settembre dai carabinieri della Sezione Radiomobile mentre si stavano introducendo all'interno di una scuola elementare di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimin, per rubare all'interno dell'edificio. Alla vista dei lampeggianti, i due hanno tentato la fuga senza riuscire a prendere nulla, ma sono stati intercettati e bloccati poco dopo mentre tentavano di nascondersi dietro un camper in sosta.

Insieme a loro c'era anche una ragazza 21enne, trovata in possesso di una piccola quantità di hashish, per la quale è scattata la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa quale assuntore di stupefacenti. I due baresi sono stati invece denunciati in stato di libertà all'Autorità giudiziaria di Rimini.