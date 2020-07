Tornano i cattivi odori al San Paolo: "Svegliati nel cuore della notte dalla puzza"

Tornano i cattivi odori al San Paolo. Nella notte i residenti del quartiere barese sono stati svegliati dalle esalazioni, come denunciato da un cittadino con un post sulla bacheca del sindaco Decaro. Una situazione per cui sono stati fatti tanti appelli, ma che non sembra volersi placare: "Ennesimo brusco risveglio nel cuore della notte per la solita puzza di gamberoni andati a male" scrive Pietro al primo cittadino.

Già nel 2019 i consiglieri del Movimento 5 Stelle avevano chiesto chiarezza e cifre sulle emissioni malsane nel quartiere, di cui non si è ancora scoperta la causa. Tra le ipotesi, ci sono i roghi di rifiuti tra le campagne, per cui il Comune ha anche lanciato un progetto di contrasto con volontari e droni per la sorveglianza.