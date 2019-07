Parco Troisi, la denuncia di Sos Città: "Aperto a tutte le ore per festini notturni. Anche con fuochi d'artificio"

A svegliare i residenti di via Troisi in piena notte sono stati i fuochi d'artificio. Il motivo dei festeggiamenti è ignoto, ma quel che è certo è che poi i residui della festa sono rimasti lì, tra marciapiede e area verde di Japigia. Motivo per cui l'associazione Sos Città è tornata a denunciare la situazione di degrado al Parco Troisi, a Japigia, a loro dire aperto per tutta la giornata e - di conseguenza - anche frequentato per diverse ore anche con il buio.

E le foto diffuse, rimbalzate anche sulla bacheca del sindaco Decaro, non lasciano spazio a dubbi: oltre alla 'batteria' dei fuochi, si trovano bicchieri di plastica, bottiglie di vetro, palloncini e ogni altro tipo di rifiuti. "A distanza di un anno dalle nostre precedenti denunce - scrivono da Sos Città - al parco Troisi di Japigia si ripresentano gli stessi problemi: schiamazzi notturni, festini, compleanni, partite di calcetto e addirittura fuochi d'artificio ... a circa 200 metri dalla stazione di Polizia Municipale". E puntano il dito contro la Multiservizi, che "omette - scrivono - di chiudere il parco". "Vogliamo spiegazioni - concludono - vogliamo che nessuno lasci le chiavi del cancello agli ospiti (ci hanno raccontato di questo gravissimo episodio), vogliamo che ritorni la quiete in via Troisi".