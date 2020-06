In auto nonostante il divieto di accesso in città: 22enne beccato dalla polizia a Monopoli

Era tornato a Monopoli nonostante fosse il destinario di una misura di prevenzione che lo impediva. È stato così denunciato un 22enne barese, 'pizzicato' dai poliziotti del Commissariato di Monopoli a bordo di un'auto. Gli agenti avevano fermato durante un posto di blocco la vettura sospetta, su cui viaggiavano tre persone. Tra queste anche il 22enne, risultato destinatario della misura, denunciato avendo costituito un illecito penale.

Gli agenti hanno anche bloccato il responsabile di un furto realizzato in un supermercato del comune: si trattava di una donna di nazionalità georgiana, la quale risultava anche clandestina sul territorio nazionale e per questo si è proceduto alla sua segnalazione all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per i provvedimenti di competenza.