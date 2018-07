Fallimento Fc Bari 1908, i dipendenti senza stipendio continuano a lavorare: "Mettiamo in mora Giancaspro"

"Non vediamo il presidente Giancaspro da due mesi, ma siamo presenti come ogni giorno in ufficio. Una situazione pirandelliana. Siamo prigionieri di un incubo". A parlare sono i dipendenti dell' - ormai ex - Fc Bari 1908, la società calcistica barese ormai in via di fallimento dopo la presidenza di Cosmo Giancaspro. Se infatti il club è ormai prossimo alla liquidazione e la squadra è stata esclusa dalla serie B, i dipendenti degli uffici di strada Torrebella continuando ad andare ogni mattina a lavorare, nonostante il volume delle pratiche da sbrigare sia di fatto ridotto a zero.

I dipendenti: "Mettiamo in mora Giancaspro per gli stipendi non pagati"

E soprattutto senza essere pagati, perché sono senza stipendio da maggio. "Metteremo in mora il presidente Giancaspro per gli emolumenti non ricevuti" hanno spiegato 15 impiegati. E mentre si preannuncia quindi una nuova battaglia legale per l'ex presidente Cosmo Giancaspro, anche nell'ambito sportivo bisognerà ripartire da zero. Ancora in dubbio, infatti, se la società disputerà il campionato di serie D o, come richiesto dal sindaco Antonio Decaro alla Figc, verrà 'graziato' e potrà solcare i campi verdi della serie C.

Svincolati invece, per effetto del fallimento, i giocatori biancorossi, che ora potranno trovare nuove sistemazioni senza costi per il proprio cartellino. La mezzala Liam Henderson è sul punto di trasferirsi a Verona (ma è seguito anche dal Cardiff), mentre l'esterno Cristian Galano è seguito da mezza serie B. Maggiori dettagli sul futuro della società si avranno oggi pomeriggio, quando il primo cittadino incontrerà i tifosi biancorossi in un'assemblea pubblica all'interno dello Stadio della Vittoria.