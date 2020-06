In giro in centro nonostante le misure del questore: nei guai due pluripregiudicati

Erano a spasso per le vie del centro città, nonostante fossero destinatari di misure che ne limitavano gli spostamenti. Sono stati quindi denunciate due pluripregiudicati, un 40enne e un 25enne albanese, fermate dalla polizia durante i controlli a Bari. Il più anziano dei due è risultato destinatario di un avviso orale aggravato del questore, che oltre alle altre prescrizioni impone il divieto di associarsi ad altri pregiudicati.

Dai controlli è emerso che il 25enne era invece colpito da un ordine del questore di uscire dallo Stato per motivi di giustizia. Gli agenti hanno accompagnato i due in questura, denunciati per inosservanza dei due provvedimenti.