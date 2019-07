Torna l'incubo delle siringhe in centro: avvistamenti in corso Cavour e piazza Moro

Torna l'incubo delle siringhe abbandonate in pieno centro. In particolare in piazza Aldo Moro e in corso Cavour, davanti alla sede della Camera di Commercio, come dimostrano gli scatti pubblicati sulla bacheca social del sindaco Antonio Decaro. Nascosti nelle aiuole, spuntano siringhe e aghi, probabilmente utilizzati da tossicodipendenti e abbandonate lì, con il rischio che qualcuno si possa pungere.

"Caro Sindaco - scrive Alessandra nel suo post - la vorrei far riflettere sul degrado e schifo che continua costantemente ad accadere alla luce del giorno sotto gli occhi di tutti. Piazza Aldo Moro è uno dei primi punti di passaggio di qualsiasi turista. È questo il nostro biglietto da visita?".

Gallery