Stava percorrendo contromano una strada e viene trovato ubriaco alla guida: nei guai un 23enne

Beccato alla guida dopo aver assunto alcol. Scatta così la denuncia per guida in stato di ebbrezza nei confronti di un 23enne, sorpreso dalla polizia locale di Bari intorno all'1.30 del 26 dicembre. Una pattuglia lo ha intercettato in via Nicola De Giosa a bordo di una Jeep, mentre percorreva contromano la strada per raggiungere piazza Luigi di Savoia.

Non era solo in auto: con lui viaggiavano tre ragazze, anch'esse under 25. I successivi controlli hanno permesso di appurare che il suo tasso alcolemico era quasi tre volte superiore alla media. Ora dovrà affrontare un procedimento penale. "Ancora una volta, grazie alla professionalità ed alla prontezza dei nostri agenti e di una nostra ufficiale di polizia loclae. a bordo delle auto di servizio - spiega il comandante del corpo, Michele Palumbo - siamo riusciti probabilmente salvare delle vite umane nelle giornate di festa. In questo caso, i giovani, tutti con meno di 25 anni, reduci da una festa, viaggiavano a bordo di una fiammante autovettura senza preventivamente sincerarsi della condizioni psicofisiche del conducente". E assicura che i controlli continueranno senza soluzione di continuità a tutela dell'incolumità di tutti i cittadini al fine di evitare sinistri stradali che registrino spesso morti e feriti. "Non vogliamo (e nessuno lo vorrebbe!) - conclude - che le giornate di festa si trasformino in momenti di tragedia per tante mamme e papà".