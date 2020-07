Pesce e molluschi non tracciati pronti per la vendita: chiuso stabilimento ittico a Bari, scattano sanzioni salate

La Guardia Costiera di Bari ha sequestrato, nel capoluogo pugliese, uno stabilimento di produzione ittica al cui interno sono state "accertate attività illegali connesse alla conservazione, lavorazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti".

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli, assieme a veterinari e tecnici dell'Asl di Bari, hanno portato alla chiusura di un deposito di circa 200 mq composto da zona di lavorazione, due celle frigo e relative attrezzature utilizzate per lo stoccaggio e la trasformazione dei prodotti della pesca. Requisito un quintale di merce tra pesce e molluschi, tra cui orate, spigole, alici, naselli, triglie, seppie, polpi e salmone. All'interno della struttura veniva effettuata la lavorazione dei prodotti senza il rispetto delle norme sanitarie previste dalla legge. Scoperto, inoltre, un ingente quantitativo di prodotto ittico sprovvisto dei requisiti di tracciabilità che sarebbe stato illecitamente immesso sul mercato. Per il titolare è scattata una serie di multe per complessivi 11500 euro. Il prodotto ittico sequestrato, giudicato idoneo al consumo umano, è stato donato a un ente caritatevole della città di Bari.m



Allegati