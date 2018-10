Dieci punti d'ascolto in città per chiedere aiuto nei casi di bullismo: a Bari arriva lo 'Sportello Mede@'

Dieci punti d'ascolto sul territorio del Comune di Bari per chiedere aiuto in caso di bullismo e cyberbullismo: è l'obiettivo del progetto 'Sportello Mede@ - Pronto Intervento' promosso da Mede@ Onlus in collaborazione con il Comune di Bari. Le strutture saranno allestite in scuole, parrocchie e associazioni sportive, luoghi, cioè, dove l’adolescente o anche il bambino accompagnato da un adulto potrà rivolgersi per chiedere aiuto. Qui troverà accoglienza qualificata e personale specializzato che analizzerà il caso per la presa incarico dell’utente. I 10 sportelli saranno localizzati nei vari quartieri cittadini e saranno a disposizione degli utenti almeno fino a giugno.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina in Comune: "Come Assessorato al Welfare - apiega Francesca Bottalico - già nei mesi scorsi abbiamo avviato, in collaborazione con i centri territoriali, alcuni servizi e sportelli d’ascolto, perché riteniamo che per combattere questa nuova forma di violenza dilagante sia fondamentale anzitutto ascoltare tanto i ragazzi, sia gli autori che le vittime del bullismo, quanto i loro genitori e offrire un sostegno concreto alle scuole e alle agenzie educative. Perciò, nel presentare questo progetto condiviso, vorrei lanciare agli attori sociali che operano sul territorio - centri sociali o parrocchie o società sportive che siano - un appello ad avviare politiche di ascolto coinvolgendo professionisti come medici, psicologi, educatori, studi legali, assistenti sociali: una sorta di ‘antenne di prossimità’con cadenza settimanale o mensile, a seconda delle esigenze dei soggetti che vorranno ospitare l’iniziativa. Su richiesta degli attori sociali coinvolti nel programma, saranno promossi inoltre eventi tematici organizzati".