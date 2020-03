Dipendente positivo al Coronavirus, chiudono le filiali baresi della Bnl

Tampone positivo al Coronavirus tra i dipendenti della banca Bnl in Puglia. Per questo motivo sono state chiuse le filiali di Bari, oltre a quelle di Foggia, e sono comparsi avvisi per i clienti che parlano di attività di sanificazione degli ambienti. Nel capoluogo sono hanno sospeso il servizio la sede centrale in via Dante e le tre distaccate in piazza Garibaldi, via Lattanzio e via Camillo Rosalba.

