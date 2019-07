VIDEO | Timbravano il cartellino e si assentavano dal lavoro, 13 arresti tra i dipendenti dell'ospedale San Giacomo di Monopoli

Badge strisciati per timbrare le presenze per poi uscire a fare compere o altri servizi nell'orario di lavoro. I Carabinieri hanno arrestato questa mattina 13 persone, tra cui 9 dirigenti medici dell'ospedale San Giacomo di Monopoli. Gli indagati sono complessivamenre 46: tra loro anche amministrativi, personale della struttura, un 'parcheggiatore' e un medico esterno. I reati contestati, ritenuti commessi nel periogdo tra ottobre 2018 e gennaio 2019, sono, a vario titolo, truffa aggravata ai danni dello Stato commessa in violazione dei doveri inerenti un pubblico servizio, false attestazioni e certificazioni sulla propria presenza in servizio commesse da dipendente della pubblica amministrazione, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e peculato.