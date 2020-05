Dipinti di Fontana e violino Stradivari, tutti falsi e in vendita per oltre 2 milioni di euro: scoperta truffa a Bari

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine hanno sequestrato, a Bari, due dipinti e un violino falsi, rispettivamente attribuiti illecitamente al pittore Lucio Fontana e al celebre liutaio Antonio Stradivari. I militari hanno scoperto la truffa attravero un'inserzione sul market place di Facebook.

Un artista 73enne aveva messo invendita i due dipinti per una somma di 1,2 milioni di euro. I Carabinieri, a seguito di una perquisizione, hanno anche scoperto, nella casa dell'uomo, un violino da lui definito Stradivari, per il quale chiedeva 900mila euro. E' bastato coinvolgere gli esperti della Fondazione Fontana di milano e della Fondazione Museo del Violino-Antonio Stradivari di Cremona per scoprire che le opere erano false. Il venditore è stato quindi denunciato per contraffazione d'opere d'arte.