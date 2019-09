La bisarca si ribalta, "ore di attesa in aeroporto per la nostra auto a noleggio"

Oltre due ore di attesa in aeroporto aspettando l'auto a noleggio prenotata giorni prima attraverso un popolare sito web dedicato al servizio. E' la disavventura capitata questo pomeriggio ad alcuni viaggiatori in arrivo al 'Karol Wojtyla'.

Tra questi una coppia con neonata al seguito, in viaggio da Como e diretta a Taranto. "Al nostro arrivo in aeroporto - spiega l'uomo - abbiamo scoperto che l'auto prenotata non era pronta. Prima di noi c'era anche altra gente, che attendeva da oltre due ore". Il motivo del disservizio? "Al banco della nostra compagnia di noleggio ci hanno spiegato che le auto non erano disponibili a causa di un incidente che ha coinvolto la bisarca che le trasportava". Così ai viaggiatori non sarebbe rimasta alternativa se non quella di attendere, di volta in volta, che qualche auto già noleggiata rientrasse, per poterne prendere possesso: "Ovviamente così siamo costretti ad aspettare molto di più, anche se fortunatamente c'è un discreto afflusso di auto e quindi pian piano si sta avvicinando il nostro turno".