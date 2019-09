Fse aggiunge nuove corse nel Barese, ma i disagi non diminuiscono: "Bus stracolmi e treni in ritardo"

Bus stracolmi e treni che accumulano ritardi elevati. Continua l'ondata di protesta per i trasporti pubblici delle Ferrovie del Sud-Est, messo particolarmente alla prova in questi giorni con l'inizio dell'anno scolastico per tanti studenti che abitano nel Barese.

Le nuove corse aggiuntive

I primi disagi erano stati segnalati sui social già nella giornata di ieri. Molti dei quali è possibile trovare nel gruppo Facebook 'Ferrovie del Sud-Est: la voce dei viaggiatori'. Il post di Maria Teresa è esemplificativo della situazione: "L'anno scolastico comincia con una raffica di ritardi - scriveva ieri alle 7 del mattino - Tutti i treni per Bari viaggiano con 10-15 minuti di ritardo.... Evviva". Non era andata meglio per i bus: sempre allo stesso orario compare la foto di un pulmann strapieno di ragazzi, accompagnato dal messaggio: "Grazie Fse per aver messo a disposizione un solo autobus per tutti gli studenti e lavoratori.

E siamo solo a Noicattaro..". Reclami poi ripetuti al centralino delle Ferrovie del Sud-Est, tanto da portare l'azienda a inserire 11 nuove corse nella giornata odierna, a partire dalle 6.35 e fino alle 14-25. Segnalazione passata solo sui social, visto che nella serata di ieri "Corse e orari non sono ancora presenti sul portale Fse e Trenitalia" scrive l'azienda.

Nuovi problemi in mattinata

Eppure la situazione non sembra essere migliorata, a giudicare dalle lamentele. Una pendolare pubblica la foto di un bus sostituitivo in cui i ragazzi viaggiano addirittura attaccati alla porta d'ingresso: "Faccio presente che questa mattina alle ore 7.32 alla fermata di Capurso direzione Conversano - scrive Sonia - è arrivato un solo pullman (sostitutivo) che è ripartito stracolmo, vi chiedo se è legale tutto ciò. Con qst modo di operare non si mette, forse, a repentaglio l’incolumità dei passeggeri?". Risultato: metà degli studenti e dei lavoratori non ha potuto prendere il bus. E anche qui la situazione dei treni non migliora e basta leggere il commento di un utente per confermare la situazione: "Treno delle 06:26 da Turi a Bari partito alle 06:45. O sono ottuso io o miglioramento non ne vedo!!! Sono solo disgustato e non credo di essere l'unico". E leggendo le altre segnalazioni corredate di foto è facile accorgersi che effettivamente no, non è l'unico che sta affrontando un'odissea per raggiungere la propria scuola o il luogo di lavoro.

