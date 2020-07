Rifiuti speciali abbandonati (e dati alle fiamme) nei pressi del cimitero: nella discarica abusiva anche bare

Una discarica abusiva nelle vicinanze del cimitero, in cui erano stati abbandonati anche rifiuti speciali come parti di bare. E' quanto hanno scoperto i militari della Stazione Carabinieri Forestale di “Murgia Alta” di Altamura, nell'ambito di un controllo nel territorio di Gravina. Nell'area interessata, i carabinieri hanno accertato lo smaltimento illecito mediante combustione, da parte di ignoti, di rifiuti speciali tra cui materiali "provenienti da esumazioni, quali bare e altro materiale non identificabile". Il sequestro probatorio dell'area, eseguito dai militari, è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Bari.

