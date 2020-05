Una barca, rifiuti metallici e scarti edili nell'area protetta: discarica abusiva scoperta nel parco di Lama Balice

La Polizia Locale di Bari ha scoperto e sequestrato un'area sulla strada provinciale Palese-Bitonto, all'interno dell'area naturale del parco di Lama Balice, adibita a discarica abusiva. I controlli sono avvenuto all'interno della ex Cava Ines: nell'area, sottoposta a vincolo paesaggistico ed estesa per 8mila mq, sono stati rinvenuti rifiuti non pericolosi e (in parte) anche pericolosi derivanti da lavori stradali, residui di fresato d'asfalto in grandi quantitativi, mattoni, rifiuti metallici, parti meccaniche di veicoli, vecchie cisterne vuote in Pvc, parti di cingolati in gomma di mezzi d'opera e materiale rinveniente da demolizioni edili. Una persona è stata denunciata all'autorità giudiziaria.

