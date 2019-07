Elettrodomestici, parti di auto e pneumatici: a Carbonara terreno trasformato in discarica abusiva

I Carabinieri Forestali di Bari hanno scoperto una discarica abusiva nelle campagne di Carbonara: l'area era letteralmente invasa da resti di auto, matasse di filo spinato e numerosi elettrodomestici in disuso, tra cui cucine, scaldabagni, forni e lavatrici. Sul terreno vi erano anche televisori, stampanti, monitor, serie, pneumatici e altro materiale plastico, per complessivi 1020 mc, il tutto accumulatosi negli anni. I militari hanno denunciato il figlio del proprietario del terreno, per discarica abusiva.