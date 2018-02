Picone, operatori Amiu all'opera per ripulire la discarica in via San Giorgio Martire

Materiale edile di risulta, arredi e altri ingombranti, oltre a piccoli rifiuti di ogni genere. E' quanto trovato dagli operatori dell'Amiu Puglia in via San Giorgio Martire, nel quartiere Picone di Bari. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'azienda, con cui sono state rimosse le discariche a cielo aperto create dagli incivili. Operazioni riportate su Facebook, con un messaggio per i responsabili:

Non possiamo intervenire ovunque ogni giorno ma il territorio comunale è quotidianamente controllato così da poter definire un programma di interventi. Aggiungiamo pure che a volte non vedete noi ... ma noi quegli incivili li vediamo, come in questo caso, attraverso le riprese delle fototrappole

