Fiera dello sporcaccione anche a Japigia: discarica a cielo aperto in via Caldarola, interviene l'Amiu

Continua l'opera di pulizia delle discariche a cielo aperto in città da parte dell'Amiu. Dopo aver rimosso ieri un ammasso di elettrodomestici e materiale edile a Palese, questa mattina gli operatori ecologici sono intervenuti in via Caldarola, a Japigia, dove erano stati abbandonati materassi e mobili. Dopo averli rimossi, l'azienda ha postato le foto dell'intervento su Facebook, con un monito alla cittadinanza:

Ma dico io una volta che avete caricato in macchina i materassi o i mobili cosa vi costa portarli al centro multilaterale di Amiu? Li prendiamo gratuitamente e non rischiate di esser beccati

Gallery