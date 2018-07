Strada San Giorgio Martire trasformata in discarica abusiva, Retake: "Fenomeno peggiorato con le fototrappole"

Cartoni, teloni in plastica, bottiglie di birra, persino un seggiolino lasciato in bella vista a pochi centimetri dal guardrail. Un brutto spettacolo quello offerto quotidianamente in strada San Giorgio Martire, nel quartiere Picone di Bari, dove in mattinata l'associazione RetakeBari ha voluto denunciare una discarica abusiva sorta nelle campagne ai lati della carreggiata.

"Qui non ci sono fototrappole e gli incivili vengono a depositare rifiuti di ogni tipo" denuncia il presidente dell'associazione di volontari, Fabrizio Milone, che poi spiega come "il fenomeno si sia aggravato da quando nelle altre vie sono state montate le fototrappole". La richiesta è quindi quella di sorvegliare anche la via che collega l'estramurale Capruzzi a via Giuseppe Sangiorgi, molto utilizzata da pedoni e automobilisti per raggiungere l'Asse nord-sud della città.

Il rischio, altrimenti, è che venga a peggiorare ancora un fenomeno che attanaglia il quartiere e i residenti: gli incendi. "Qualcosa può essere ancora recuperata - spiegano su un post Facebook - Purtroppo è tutto in campagna, purtroppo il proprietario del fondo dovrà rimuovere tutto a sue spese, purtroppo come spesso accade , le fiamme faranno prima dell’intervento umano".

E non si tratta della prima denuncia in zona: già a marzo i volontari dell'associazione avevano postato un video con diversi cartelli pubblicitari abbandonati ai bordi di strada San Giorgio Martire, a pochi giorni dall'intervento di pulizia dell'Amiu.