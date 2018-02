Discariche di ingombranti al Libertà, lo sfogo di una madre: "Problema quotidiano"

La 'carcassa' di un divano, sacchetti di rifiuti, pezzi di cartone. Di notte, quando le strade del rione Libertà si svuotano, le isole ecologiche si trasformano in discariche di ingombranti. Tante le segnalazioni giornaliere arrivate alla redazione, ma non mancano quelle postate sulla bacheca del sindaco di Bari Antonio Decaro. Come quella di una residente che, allegando la foto, scrive:

Abito al primo piano di un abitazione al quartiere Libertà, ho due bambini piccoli e non è possibile che io e i miei figli dobbiamo vedere tutti i giorni questo schifo. Per favore prenda un provvedimento per tutelarci"