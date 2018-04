Santa Rita e Loseto, blitz notturno di Decaro tra le discariche di rifiuti edili nelle campagne

Un sabato sera 'alternativo' quello vissuto ieri dal sindaco di Bari, Antonio Decaro. Insieme al presidente del quarto Municipio, Nicola Acquaviva, ha effettuato un 'tour' nelle aree di campagna tra Santa Rita e Loseto, mostrando in diretta le tante discariche di rifiuti presenti nel verde. Tra queste, ne spuntano diverse composte da materiale di risulta edile, soprattutto cartongesso che, come ricorda il primo cittadino "sono pronte a essere bruciate".

Ingrombranti e rifiuti speciali in campagna

Sono comuni, infatti, i roghi di rifiuti in zona: "Solo ieri a Loseto ce ne hanno segnalati due" dice a favor di camera il primo cittadino, che poi punta il dito contro le imprese edili che vengono a scaricare qui i rifiuti che non vogliono smaltire. E che il Comune non può neanche far rimuovere. "Tocca al proprietario del terreno farlo - ricorda - con costi che possono raggiungere anche i 10mila euro. E magari non sa neanche che si tratta di rifiuti speciali. Noi possiamo solo fare un'ordinanza".

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x65721b97)

"Aprirò un'indagine"

Un sistema collaudato, come conferma anche Decaro: "Non si tratta di un cittadino che abbandona un sacchetto per strada, ma di un sistema ben collaudato. Si tratta di proprietari di aziende edili che non vogliono portare il materiale in discarica per risparmiare sui costi". E annuncia che chiederà alle Forze dell'ordine di indagare sul fenomeno, mentre come deterrente temporaneo userà le fototrappole, che già hanno incastrato anche imprenditori 'sporcaccioni' in città.