Piazzetta di corso Cavour, critiche sulle discese pedonali: "C'è persino un palo a bloccare l'accesso"

Discese pedonali in obliquo e con ostacoli evidenti. E' tutt'altro che a misura di disabile la nuova piazzetta che a breve sorgerà in corso Cavour a Bari, a pochi passi dalla sede della Banca popolare di Bari. A lanciare l'allarme è la consigliera comunale di opposizione Irma Melini, che ha fotografato tre delle quattro discese pedonali che 'sbucano' dalle recinzioni del cantiere.

Gli attraversamenti

E così se in un caso è un cartello di segnalazione dei parcheggi a bloccare l'eventuale accesso delle carrozzine, in un altro le strisce pedonali non sono in linea con la discesa, bensì in diagonale. Con il risultato che, a usufruirne, ci si ritrova nel bel mezzo dell'incrocio. Va anche peggio nel terzo lato della piazzetta, quello in direzione di via Imbriani. In questo caso lo scivolo non è stato neanche realizzato.

Eppure il progetto che svetta a pochi metri di distanza dal cantiere era ben diverso, come sottolineato dalla stessa Melini. "Al di là dei ritardi noti sulla fine dei lavori - spiega - segnalo che l’assessore Giuseppe Galasso e i tecnici prima di Natale hanno fatto un sopralluogo e non si sono accorti che manca la viabilità per i diversamente abili e che gli attraversamenti non sono in sicurezza. È assurdo che a fronte della disponibilità della Banca, il Comune non verifichi sull’esecuzione dei lavori".