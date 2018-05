Distributore di gasolio senza autorizzazioni: sequestrato impianto nel porto di Monopoli

Un impianto di distribuzione gasolio agevolato per le imbarcazioni da pesca è stato sequestrato questa mattina dalla Guardia Costiera nel porto di Monopoli. L'impianto, gestito da un imprenditore locale, occupa un’area demaniale marittima di 363,60 metri quadri sulla “Banchina Solfatara” del porto di Monopoli. In seguito ad un attento esame dei documenti amministrativi relativi al mantenimento ed uso dell’impianto, è stato accertato il mancato rinnovo della concessione demaniale, scaduta al 31 dicembre del 2014

Oltre all’utilizzo dell’area e dell’impianto in assenza di titolo concessorio e relativo mancato versamento del canone demaniale - spiega la Guardia Costiera - sotto osservazione è finito anche il contratto di cessione gratuita dell’impianto ai fini della sua gestione da parte di altra società, in violazione delle procedure previste dall’art. 45-bis del Codice della navigazione che disciplina il subingresso nella titolarità delle concessioni demaniali, e delle raccomandazioni con cui l’Autorità Garante della concorrenza ha posto l’accento sulla irregolarità delle concessioni gestite da persone giuridiche diverse o controllate da quelle a cui vengono assegnate.

Per porre fine all’utilizzo abusivo del distributore, sono stati quindi apposti i sigilli all’impianto di erogazione e ai 4 serbatoi interrati, il tutto affidato in custodia giudiziale senza facoltà d’uso al soggetto indagato, in attesa della convalida del sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria.

