Targa fatta a pezzi e abbandonata nell'aiuola, i residenti di via Scipione l'Africano: "Così da un mese"

Nonostante sia in frantumi, si riesce ancora a leggere il messaggio originariamente scritto: "via Scipione l'Africano". La targa che indicava il nome della strada è stata vandalizzata diverse settimane fa: nessuno ha visto gli autori dell'atto vandalico, che dopo averla rimossa dal piedistallo e rotta, hanno sparso i pezzi in una delle aiuole a pochi passi dai bidoni.

Ad accorgersene sono stati i residenti, che più volte hanno sollecitato la rimozione dei rimasugli della vecchia targa e l'installazione della nuova. Ma dopo un mese, ancora la richiesta non è stata soddisfatta e via Scipione l'Africano rimane senza nome.