Salvini appisolato in aereo, ragazza di Conversano si scatta un selfie con il dito medio: polemiche sui social

Il leader della Lega, Matteo Salvini è seduto in un aereo e improvvisamente si addormenta: in quel momento, la sua vicina, una ragazza di Conversano, decide di scattarsi un selfie che la immortala con un dito medio alzato e l'ex ministro dell'Interno appisolato accanto. Una foito finita sui social network, con le conseguenti polemiche e messaggi di insulto verso la ragazza piovuti su twitte da parte di diversi utenti.

E' lo stesso Salvini a pubblicare lo scatto su Twitter, con la frase "Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione". La giovane avrebbe, per ora, chiuso i suoi account sui social, non replicando alle parole di Salvini.