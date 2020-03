Vietato lasciare la città e attività chiuse (se non essenziali): le novità del decreto Coronavirus

Vietato ogni spostamento dal comune in cui si è attualmente, con qualsiasi mezzo, già da oggi. A confermare i nuovi provvedimenti rientrati nell'ultimo decreto per l'emergenza Coronavirus - che evita così nuovi 'esodi' - è stato il premier Conte, che ha anche imposto il blocco di tutte le aziende e i negozi, esclusi quelli essenziali.

Spostamenti dal proprio comune vietati

Sulla questione blocco spostamenti è intervenuto il presidente della Regione, Michele Emiliano: "Condivido questa scelta - scrive sui social - Nessun presidente di Regione può bloccare i confini della propria regione alla libera circolazione dei cittadini e nessun presidente può disporre lo schieramento dell’Esercito all’entrata del proprio territorio, perché quella è una competenza esclusiva dello Stato. Da Presidente della Regione Puglia attraverso il ministro degli Affari regionali Boccia, avevo richiesto al Governo di intervenire e siamo stati ascoltati". Per evitare l'esodo verso le Regioni del Mezzogiorno dei lavoratori delle aziende che chiuderanno in virtù del nuovo decreto firmato dal Presidente Conte, in vigore da domani, i ministri della Salute e dell'Interno hanno già adottato congiuntamente un'ordinanza che vieta di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità, per motivi di salute.

"La Puglia è stata la prima Regione alle 2.31 del mattino dell’8 marzo ad emanare l’ordinanza che ha fatto scuola che prevedeva l’obbligo di auto segnalazione e di porsi in quarantena in isolamento presso il proprio domicilio - ha aggiunto Emiliano - Ora dobbiamo tutti impegnarci a restare a casa, perché le nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus comporteranno sacrifici enormi per l'economia del nostro Paese e non dobbiamo vanificarle con condotte irresponsabili che costituiscono reato".

Aziende e negozi chiusi, se non quelli essenziali: l'elenco

Nel nuovo decreto intanto sono state definite le attività 'essenziali', che quindi da domani non chiuderanno. I principali dubbi riguardavano tabaccai e ricevitorie, che invece rimarranno aperti, visto che permettono anche servizi indispensabili come il pagamento delle utenze. Stesso discorso per le edicole, mentre è praticamente certo lo stop al lotto, superenalotto, Superstar, Sivincetutto Superenalotto ed Eurojackpot. Si entrerà uno alla volta, e si dovrà garantire la distanza di sicurezza di un metro tra gli acquirenti. Ecco l'elenco:

Coronavirus, ecco tutte le attività non essenziali vietate dal nuovo decreto C

ATECO DESCRIZIONE 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 03 Pesca e acquacoltura 05 Estrazione di carbone 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale 10 Industrie alimentari 11 Industria delle bevande 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno 17 Fabbricazione di carta 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 20 Fabbricazione di prodotti chimici 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 24 Metallurgia 25 Fabbricazione di prodotti in metallo 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche di apparecchiature per uso domestico non elettriche 28.3 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri 33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 37 Gestione delle reti fognarie 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 42 Ingegneria civile 43.2 Installazione di impianti elettrici, idrauli ed altri lavori di installazione di costruzione 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 46.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 46.47.3 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico 46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali 46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 46.5 Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori 46.69.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto 46.69.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti ad uso industriale 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 46.69.99 Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento 46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 51 Trasporto aereo 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 53 Servizi postali e attività di corriere 55.1 Alberghi e strutture simili j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative 69 Attività legali e contabili 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 72 Ricerca scientifica e sviluppo 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 75 Servizi veterinari 77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 77.12 Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 77.31.00 Noleggio di macchine e attrezzature agricole 77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 77.35.00 Noleggio di mezzi di trasporto aereo 77.39.10 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici 77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto 77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera 80.1 Servizi di vigilanza privata 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione 82.20.00 Attività dei call center 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 85 Istruzione 86 Assistenza sanitaria 87 Servizi di assistenza sociale residenziale 88 Assistenza sociale non residenziale 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

“



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.