Carlo Verdone a Bari per la seconda parte delle riprese del suo nuovo film: ciak dall'8 al 20 luglio

Si svolgerà a Bari da lunedì 8 al 20 luglio la seconda fase delle riprese cinematografiche del film “Si vive una volta sola” diretto da Carlo Verdone e prodotto da Filmauro srl - Passo Uno Cinema srl. Il Comune ha disposto, d'intesa con la Polizia Locale, limitazioni al traffico da considerarsi valide durante il tempo necessario per svolgere le attività cinematografiche durante la giornata.

Dalle 00.01 dell'8 luglio 2019 alle 24.00 del 20 luglio 2019, è istituito il divieto di sosta – zona rimozione sulle seguenti strade e piazze:

piazza Eroi del Mare, tratto compreso tra il giardino Marilena Bonomo e via Fiorese; via Quarnaro; via A. Sordi; via Fiume; via XXIV Maggio, tratto compreso tra via Fiume e via G. Bozzi; largo G. Bruno, tratto compreso tra il civ. 75 ed il civ. 53; via Mariano Santo, tratto compreso tra via Giovene e viale O. Flacco; via Poli, tratto compreso tra via De Ferraris e via Mariano Santo;

Dalle 00.01 dell' luglio 2019 alle 24.00 del 20 luglio 2019, è istituito il divieto di transito, esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche sulle seguenti strade e piazze:

piazza Eroi del Mare, tratto compreso tra il giardino Marilena Bonomo e via Fiorese; via Quarnaro; via A. Sordi; via Fiume; via XXIV Maggio, tratto compreso tra via Fiume e via G. Bozzi; via Mariano Santo, tratto compreso tra via Giovene e viale O. Flacco; via Poli, tratto compreso tra via De Ferraris e via Mariano Santo.