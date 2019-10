Sabato arriva l'Oktober Buò Fest a Japigia: scattano le limitazioni al traffico

Scattano a partire da domani, 5 ottobre, le limitazioni al traffico nell'area di via Mameli. Nel pomeriggio è infatti in programma l'Oktober Buò Fest, mostra mercato di produttori biologici locali organizzata dalla Rete Utile Buono e Bio di Bari.

Per consentire il regolare svolgimento dell'evento, non si potrà sostare, quindi, dalle 14 alle 24 su via Mameli, ambo i lati, tratto compreso tra il civico 6/c e via O. Serena. Dalle 18 alle 24 non si potrà invece transitare su via Mameli, nel tratto compreso tra via Filzi e via O.Serena.