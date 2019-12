Il Teatro Piccinni si prepara ad accogliere i baresi per l'inaugurazione: in centro scattano i divieti per i veicoli

Scattano già dal 4 dicembre le limitazioni al traffico in centro per le operazioni preparatorie alla maratona di spettacoli per l'inaugurazione del Teatro Piccinni di Bari, in programma il 5 e 6 dicembre. In particolare verrà allestito l'interno del teatro e montata una torre-luci in piazza Libertà, per cui sono stati disposti diversi divieti di sosta e di transito con apposita ordinanza comunale.

In particolare il 4 dicembre dalle ore 13.00 alle 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di sosta – zona rimozione” in piazza Libertà, lato piazza Massari, esclusivamente per le due file di stalli di sosta centrali compresi tra il corridoio di accesso alla Prefettura e il palo della pubblica illuminazione.

Il 5 e 6 dicembre, invece, il divieto di sosta sarà attivo dalle 13 alle 24 in piazza Libertà e su corso Vittorio Emanuele II, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari. Dalle 15 alle 24 e comunque, fino al termine delle esigenze, non si potrà invece transitare su Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari.

I veicoli con portata superiori a 3,5 tonnellate a servizio del Teatro Piccinni potranno invece transitare dalle 8 del 4 dicembre alle 8 del 7 dicembre nel perimetro individuato da: via Brigata Regina - via Brigata Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare Di Crollalanza - piazza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto.