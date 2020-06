A Madonnella gli incontri di 'Piazza Verticale': il 28 giugno scattano le limitazioni al traffico

Il 28 giugno Madonella ospita 'Piazze Verticali', una giornata di incontri e relazioni organizzata nell’ambito del format di innovazione sociale 'La strada', ideato dall’associazione Alibertà. E per l'occasione, nella strada che farà da location per gli eventi, via Arcivescovo Vaccaro, scattano le limitazioni al traffico.

In particolare dalle 6 alla mezzanotte del 28 giugno e, comunque sino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata su via Arcivescovo Vaccaro, nel tratto compreso tra via Dalmazia e corso Sonnino. Dalle 8.30 alla mezzanotte, e comunque sino al termine della manifestazione, scatta il divieto di transito sulla strada, nel tratto compreso tra via Dalmazia e corso Sonnino.