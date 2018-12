Picchiava la moglie da 10 anni per futili motivi: divieto di avvicinamento per un 48enne

Negli ultimi 10 anni aveva maltrattato in diverse occasioni la moglie, finendo anche per picchiarla e procurarle delle lesioni per futili motivi. Per questo a un 48enne incensurato di Bitonto è stata disposta una misura cautelare, eseguita nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato. Ora l'uomo ha il divieto di avvicinamento alla coniuge, con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

La misura è stata emessa dal giudice delle indagini preliminari in seguito alle indagini della polizia, partite in seguito alla denuncia dei maltrattamenti dell'uomo. Ora il 48enne ora non potrà avvicinarsi alla vittima e dovrà presentarsi regolarmente in Commissariato.